7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Devlet Denetleme Kurulu ve MGK yeniden şekillendirildi. Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın da yapıları yeniden şekillendirildi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 5)

–– Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

–– Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8)

–– Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9)

–– Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)



YAYIMLANAN KARARNAMELER İLE NELER DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.



Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

Ayrıntılar geliyor...