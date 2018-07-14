Kazanamayacağımız mücadele yok

Ankara dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi 98 yıl önce olduğu gibi Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan namaz ile göreve başladı. Alkışlar arasında Birinci Meclis kürsüsüne çıkan Başkan Erdoğan, tarihi bir konuşma yaparak şu mesajları verdi:
Yaşadığımız her hadise bize bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Madem bedel ödüyoruz, öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz.
Bizim yanımızda milletimiz var. Karşımızda ise terör örgütleri ve onları destekleyen güçler var. Milletimizin özgüveninin artmasından çılgına dönenler var. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği yanımızda oldukça kazanamayacağımız mücadele yoktur.
Geleceğimizi inşa edeceğimiz, ihya edeceğimiz özellikle okul öncesi eğitim öğretimden başlayıp üniversite ile devam eden bu süreci hiçbir dönemde olmadığı şekilde hem inşa hem ihya edeceğiz.
ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DA YÜRÜYÜŞE KATILACAK
Başbakan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.
Başkan Erdoğan, Brüksel dönüşünde aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler'in de bulunduğu medya temsilcileriyle sohbet etti. Erdoğan burada bedelli askerliğin masada olduğunu açıkladı.
AHMET TOPAL
Yaşadığımız her hadise bize bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Madem bedel ödüyoruz, öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz.
Bizim yanımızda milletimiz var. Karşımızda ise terör örgütleri ve onları destekleyen güçler var. Milletimizin özgüveninin artmasından çılgına dönenler var. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği yanımızda oldukça kazanamayacağımız mücadele yoktur.
Geleceğimizi inşa edeceğimiz, ihya edeceğimiz özellikle okul öncesi eğitim öğretimden başlayıp üniversite ile devam eden bu süreci hiçbir dönemde olmadığı şekilde hem inşa hem ihya edeceğiz.
ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DA YÜRÜYÜŞE KATILACAK
Başbakan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.
Başkan Erdoğan, Brüksel dönüşünde aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler'in de bulunduğu medya temsilcileriyle sohbet etti. Erdoğan burada bedelli askerliğin masada olduğunu açıkladı.
AHMET TOPAL
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