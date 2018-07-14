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üssü

FETÖ üssü Almanya
Almanya'nın resmi yayın kuruluşu , ülkelerindeki yapılanmasını konu aldı. 15 Temmuz sonrası yüzlerce FETÖ üyesinin 'ya gittiğinin ve bunların devlet tarafından yardım aldığının altını çizen medya kurumu, bu durumun Alman politikacılar nezdinde de rahatsız edici olmaya başladığını yazdı. DW, FETÖ'nün Almanya'da her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini yazarken, firari 'ün de 'de yaşadığı yerin ifşa olmasından sonra kendisine devlet koruması tahsis edildiğini söyledi.


Firari Öksüz'e Berlin'de koruma verildi.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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