FETÖ üssü Almanya

Almanya'nın resmi yayın kuruluşu Deutsche Welle, ülkelerindeki FETÖ yapılanmasını konu aldı. 15 Temmuz sonrası yüzlerce FETÖ üyesinin Almanya'ya gittiğinin ve bunların devlet tarafından yardım aldığının altını çizen medya kurumu, bu durumun Alman politikacılar nezdinde de rahatsız edici olmaya başladığını yazdı. DW, FETÖ'nün Almanya'da her geçen gün büyüdüğünü ve güçlendiğini yazarken, firari Adil Öksüz'ün de Berlin'de yaşadığı yerin ifşa olmasından sonra kendisine devlet koruması tahsis edildiğini söyledi.
Firari Öksüz'e Berlin'de koruma verildi.
Firari Öksüz'e Berlin'de koruma verildi.
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