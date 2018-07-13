Tazminat belirlenirken baba varlığına bakılmaz

EŞİMDEN ayrıldım. Evlilik sözleşmesi yapmamıştım. Şimdi büyük tazminat istiyor. Zengin değilim. Babamın maddi durumu iyi ama ben ondan asla para almadım ve bundan sonra da almayacağım. Mahkemede babamın mallarından talepte bulunabilir mi?
BOŞANIRKEN maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez.
Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri için ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır.
Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır.
Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.
ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ
ÇALIŞTIĞIM şirkette sigortalı olmadığımı hastaneye gidince öğrendim. Bu konuda haklarım neler?
SİGORTASIZ işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren bir yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
BOŞANIRKEN maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez.
Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri için ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır.
Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır.
Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.
ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ
ÇALIŞTIĞIM şirkette sigortalı olmadığımı hastaneye gidince öğrendim. Bu konuda haklarım neler?
SİGORTASIZ işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren bir yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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