İstifa kararını düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan İP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Aydın, "Seçim sonrası 26 Haziran 2018'de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener'in basın açıklamasında, 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur.

"İSTİFA EDİYORUM"

İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerimin tamamından istifa ediyorum. Siyasetten azade bir şekilde Türk devleti ve milletine hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.