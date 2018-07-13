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Bylock'cu 91 FETÖ'cü sanığa hapis cezası

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu, 91 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Bylockcu 91 FETÖcü sanığa hapis cezası

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 17:23
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