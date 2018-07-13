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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, milletim ve devletim adına teşekkür ediyorum.
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