Yol Durumu
  1. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın müridi mi?

Başkan konuşuyor

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verilmesi töreninde açıklamalarda bulunuyor...

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, milletim ve devletim adına teşekkür ediyorum.

Etiketler:
  • 13 Temmuz 2018, Cuma 11:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR