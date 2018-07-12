Terör vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Başkanı olarak dün NATO zirvesi için Brüksel'e gitti. Erdoğan zirvenin açılışında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süren sıcak sohbeti dikkat çekti.
TOPLANTIDA KONUŞTU
Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Erdoğan burada kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, uluslararası güvenlik ve terörle mücadele konusunda üye ülkelerin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Terörle mücadele konusunda NATO müttefiklerinin terör örgütü ayrımı yapmaksızın tam bir dayanışma ve işbirliği göstermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir terör örgütü ayrımı yapmadan mücadeleyi sürdürdüğünü vurguladı. NATO'dan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye terör konusunda yardım edileceği belirtildi.
ATAK ŞOV
NATO Zirvesi resmi karşılama törenin her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda gerçekleşti. Liderlerin hatıra pozu verdiği anda 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu.
40 DAKİKALIK ZİRVE BAŞKAN
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 40 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
NATO Zirvesine katılan aralarında Emine Erdoğan'ın olduğu liderlerin eşleri, Queen Elizabeth Musical Chapel Binası'nda düzenlenen konser programına iştirak etti.
HASAN AY
TOPLANTIDA KONUŞTU
Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Erdoğan burada kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, uluslararası güvenlik ve terörle mücadele konusunda üye ülkelerin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Terörle mücadele konusunda NATO müttefiklerinin terör örgütü ayrımı yapmaksızın tam bir dayanışma ve işbirliği göstermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir terör örgütü ayrımı yapmadan mücadeleyi sürdürdüğünü vurguladı. NATO'dan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye terör konusunda yardım edileceği belirtildi.
ATAK ŞOV
NATO Zirvesi resmi karşılama törenin her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda gerçekleşti. Liderlerin hatıra pozu verdiği anda 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu.
40 DAKİKALIK ZİRVE BAŞKAN
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 40 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
NATO Zirvesine katılan aralarında Emine Erdoğan'ın olduğu liderlerin eşleri, Queen Elizabeth Musical Chapel Binası'nda düzenlenen konser programına iştirak etti.
HASAN AY
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