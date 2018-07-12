Yol Durumu
  1. CHP’de yeni isyan
  2. ABD-Oktar ve CHP

Terör vurgusu

Yeni sistemin ilk Başkanı olarak zirvesine katılan Erdoğan, 29 ülkeye terör mesajı verdi: Terörle mücadele konusunda NATO müttefikleri örgüt ayrımı yapmadan hareket etmeli

Terör vurgusu
Cumhurbaşkanı , yeni sistemin ilk Başkanı olarak dün zirvesi için 'e gitti. Erdoğan zirvenin açılışında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın, Başkanı ile uzun süren sıcak sohbeti dikkat çekti.

TOPLANTIDA KONUŞTU
Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Erdoğan burada kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, uluslararası güvenlik ve terörle mücadele konusunda üye ülkelerin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Terörle mücadele konusunda NATO müttefiklerinin terör örgütü ayrımı yapmaksızın tam bir dayanışma ve işbirliği göstermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 'nin hiçbir terör örgütü ayrımı yapmadan mücadeleyi sürdürdüğünü vurguladı. NATO'dan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye terör konusunda yardım edileceği belirtildi.



ATAK ŞOV
NATO Zirvesi resmi karşılama törenin her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda gerçekleşti. Liderlerin hatıra pozu verdiği anda 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu.



40 DAKİKALIK ZİRVE BAŞKAN
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 40 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



NATO Zirvesine katılan aralarında Emine Erdoğan'ın olduğu liderlerin eşleri, Queen Elizabeth Musical Chapel Binası'nda düzenlenen konser programına iştirak etti.


HASAN AY
Etiketler: , , , , , , ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR