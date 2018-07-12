CHP’de yeni isyan

24 Haziran seçim hezimetinin ardından olağanüstü kurultay talepleri ve istifa çağrılarının giderek arttığı CHP'de Muharrem İnce destekçilerinden sonra yeni bir isyan daha başladı. Tüm tepkilere kulaklarını tıkayan ve genel başkanlık koltuğunu bırakmaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışmanı Ali Arif Özzeybek zehir zemberek eleştirilerle danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.
HAYAL KIRIKLIĞI
Özzeybek istifa mektubunda "Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı hayal kırıklığına uğrattı. İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçil yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı" dedi.
Ali Arif Özzeybek
EVRİN GÜVENDİK
HAYAL KIRIKLIĞI
Özzeybek istifa mektubunda "Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı hayal kırıklığına uğrattı. İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçil yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı" dedi.
Ali Arif Özzeybek
EVRİN GÜVENDİK
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