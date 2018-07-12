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’de yeni isyan

CHP’de yeni isyan
24 Haziran hezimetinin ardından olağanüstü kurultay talepleri ve istifa çağrılarının giderek arttığı 'de destekçilerinden sonra yeni bir isyan daha başladı. Tüm tepkilere kulaklarını tıkayan ve genel başkanlık koltuğunu bırakmaya yanaşmayan Kemal 'na başdanışmanı Ali Arif Özzeybek zehir zemberek eleştirilerle danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

HAYAL KIRIKLIĞI
Özzeybek istifa mektubunda "Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı hayal kırıklığına uğrattı. İnandırıcılık krizi en son seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçil yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı" dedi.


Ali Arif Özzeybek


EVRİN GÜVENDİK
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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