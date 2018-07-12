ABD-Oktar ve CHP

Adnan Oktar'ın casusluk suçlamasıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 17-25 Aralık sonrası kumpas dosyalarının ABD'ye gitmesinden sonra ABD'den Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz, Türkiye'ye geldi. ABD istihbaratından Lee Thurman kontağıyla Adnan Oktar ile görüşen ikili daha sonra Oktar'ın aracılığıyla CHP'yi ziyaret etti. ABD'de FETÖ kurumlarında eski CHP'li vekil Aykut Erdemir ile iftira kampanyalarına katılan Schanzer ile Dubowitz daha sonra Hakan Atilla davasının bilirkişileri olmuştu. Bu bilgilerin, C.Ö. isimli Oktar'ın yanından kaçmış bir tanığın ifadesi olduğu bildirildi. n
KENAN KIRAN
KENAN KIRAN
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