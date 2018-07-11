NATO’da 4 ana gündem

Başkan Erdoğan Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO liderleri ile bugün bir araya gelecek. Liderler bugün başlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dört ana konuyu görüşecek; NATO'nun güney sınırından gelen tehditlere karşı alınacak önlemler, Afganistan ve Irak'taki NATO misyonunun güçlenmesi, NATO ve AB arasında ortak deklarasyonunun imzalanması ve NATO Komuta Yapısının yenilenmesi.
SELVA ÜNAL
SELVA ÜNAL
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