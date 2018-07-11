Yol Durumu
  1. Hiç tatlis değilsiniz
  2. 5 şişe parfüm

’da 4 ana gündem

NATO’da 4 ana gündem
Başkan Erdoğan Belçika'nın başkenti Brüksel'de liderleri ile bugün bir araya gelecek. Liderler bugün başlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dört ana konuyu görüşecek; NATO'nun güney sınırından gelen tehditlere karşı alınacak önlemler, Afganistan ve Irak'taki NATO misyonunun güçlenmesi, NATO ve arasında ortak deklarasyonunun imzalanması ve NATO Komuta Yapısının yenilenmesi.


SELVA ÜNAL
Etiketler: , ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar