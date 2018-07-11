Hiç tatlis değilsiniz

Yunanistan, Türk düşmanlarını bağrına bastı. Şimdi mutfağımıza dadandı. Lokum, kahve derken milli tatlılarımızı çaldı... Kazandibini 'kazan dipi', ekmek kadayıfını 'ekmek kataifi' yapıp mönüye aldı. Pek çok Yunan adasında Türk tatları satılmaya başlandı. Santorini'deki mekanlar ekmek kadayıfı ve baklavayı Türk kahvesiyle servis yaptı. Tatlıların fiyatları ise 8 Euro ile 10 Euro arasındaydı...
Daha önce lokum ve yoğurdun kendilerine ait olduğunu iddia eden Yunanistan, baklava ve kadayıf tatlısını, Türk kahvesi ile servis yaptı...
Daha önce lokum ve yoğurdun kendilerine ait olduğunu iddia eden Yunanistan, baklava ve kadayıf tatlısını, Türk kahvesi ile servis yaptı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.