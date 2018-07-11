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  2. Adnan Oktar kaçmaya çalışırken yakalandı

Ex kedicik operasyonuna sevindi

Bir dönem 'ın kedicikleri arasında yer alan ve ayağında pijama-terlikle yanından kaçarak kurtulduğunu iddia eden , Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona sevindiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Ex kedicik Adnan Oktar operasyonuna sevindi

'Adnan Hoca' olarak bilinen 'a sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Adnan Oktar ve 235 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ise Oktar'ın gözaltına alınmasına çok sevindi.

OPERASYONLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Özgül, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı "Bugün güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.

ADNAN OKTAR'IN YANINDAN TERLİK VE PİJAMA İLE KAÇMIŞTI

Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti. Özgül, onun yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söylemişti.

Ceylan Özgül'e ise diğer bir 'kedicik' olan Tülay Kumaşçı, Özgül'ü lüks yaşamı kaybettiği için bu iftiraları attığını söylemişti.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 11:02
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