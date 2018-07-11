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Bakü zirvesi

Başkan , geleneğe devam etti. İlk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek için ’a gitti...

Bakü zirvesi
Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün yemin edip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. olarak göreve başladı. İlk resmi ziyaretini ise dün 'a yaptı. Zagulba Sarayı'na geçen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı , aracının kapısında karşıladığı Erdoğan ile kucaklaştı.

TANAP PROJESİ
Başkan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: " bizi ciddi manada ilgilendiriyor ve bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak büyük önem arz ediyor. Azerbaycan'ın yatırım noktasında 'deki Aliağa yatırımı takdire şayandır. Bazı yatırımların da sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz." Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi. Aliyev ise "Dostuz kardeşiz. Başkan Erdoğan'ın seçilmesinin ardından ilk olarak buraya gelmesi de bunu gösterir" dedi.


KIBRIS MİLLİ DAVAMIZ
Başkan , ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptıktan sonra ikinci durağı olan Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Lefkoşa'daki Ercan Uluslararası Havalimanı'nda resmi tören ile karşılanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı 'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi 'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir" dedi.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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