Bakü zirvesi

Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün yemin edip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. İlk resmi ziyaretini ise dün Azerbaycan'a yaptı. Zagulba Sarayı'na geçen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aracının kapısında karşıladığı Erdoğan ile kucaklaştı.
TANAP PROJESİ
Başkan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "TANAP projesi bizi ciddi manada ilgilendiriyor ve bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak büyük önem arz ediyor. Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı takdire şayandır. Bazı yatırımların da sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz." Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi. Aliyev ise "Dostuz kardeşiz. Başkan Erdoğan'ın seçilmesinin ardından ilk olarak buraya gelmesi de bunu gösterir" dedi.
KIBRIS MİLLİ DAVAMIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptıktan sonra ikinci durağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Lefkoşa'daki Ercan Uluslararası Havalimanı'nda resmi tören ile karşılanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir" dedi.
TANAP PROJESİ
Başkan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "TANAP projesi bizi ciddi manada ilgilendiriyor ve bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak büyük önem arz ediyor. Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı takdire şayandır. Bazı yatırımların da sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz." Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi. Aliyev ise "Dostuz kardeşiz. Başkan Erdoğan'ın seçilmesinin ardından ilk olarak buraya gelmesi de bunu gösterir" dedi.
KIBRIS MİLLİ DAVAMIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptıktan sonra ikinci durağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Lefkoşa'daki Ercan Uluslararası Havalimanı'nda resmi tören ile karşılanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir" dedi.
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