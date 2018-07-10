Yol Durumu
  1. Tarihi gün
  2. Mehmet Cahit Turan kimdir?

Tarihi an

Başkan Erdoğan, ’de yemin ederek görevine başladı. , yeni yönetim sistemine adım attı

İlk tören, Meclis'te yapıldı. Vekiller, Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Yeminin ardından Anıtkabir'e giden Erdoğan, "Yeni sistemin kurucu Cumhurbaşkanı" sıfatıyla özel defteri imzaladı.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar