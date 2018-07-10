İlk tören, Meclis'te yapıldı. Vekiller, Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Yeminin ardından Anıtkabir'e giden Erdoğan, "Yeni sistemin kurucu Cumhurbaşkanı" sıfatıyla özel defteri imzaladı.
Tarihi an
Başkan Erdoğan, TBMM’de yemin ederek görevine başladı. Türkiye, yeni yönetim sistemine adım attı
Etiketler: TBMM , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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