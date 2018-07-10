Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'daki Ercan Uluslararası Havalimanına geldi.
Yaklaşık bin kişinin ise Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için havalimanın otoparkına geldiği öğrenildi.
Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'daki Ercan Uluslararası Havalimanına geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , KKTC , Azerbaycan , Kıbrıs
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