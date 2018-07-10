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Son dakika: Başkan Erdoğan 'de

Türkiye Cumhurbaşkanı ’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.

Başkan Erdoğan KKTCde

Başkan , Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne () gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'daki Ercan Uluslararası Havalimanına geldi.

Yaklaşık bin kişinin ise Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için havalimanın otoparkına geldiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 19:32
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