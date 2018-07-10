Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin ardından bakanlıklarda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'daki devir teslim töreninin ardından Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalarda bulundu.Ayrıntılar gelecek...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'da devir teslim töreni gerçekleşti
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