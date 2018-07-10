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  1. Devlet Bahçeli'den yeni kabine açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'da devir teslim töreni gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığıda devir teslim töreni gerçekleşti

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin ardından bakanlıklarda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'daki devir teslim töreninin ardından Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

  • 10 Temmuz 2018, Salı 16:21
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