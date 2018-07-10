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Devlet Bahçeli'den yeni kabine açıklaması

Devlet Bahçeliden yeni kabine açıklaması

MHP Lideri Bahçeli yeni kabine için açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada "Yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 16:10
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