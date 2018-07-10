Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca uğurladı.





Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.



ALİYEV'İN MEZARINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk resmi temasını Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan, ilk ziyaretini yaptığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Üzerinde Türk bayrağı olan çelenk de mezara bırakıldı.