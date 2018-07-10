TBMM Genel Kurulu, dün saat 16:30'da tarihi yemin için toplandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönemin yemin töreni için yola çıktı. Yol boyunca yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Meclis'e geçen Erdoğan, yeminini etti ve saat 16.43'ü gösterirken resmen göreve başladı. Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Anıtkabir'e gitti.
81 milyonun ‘Başkan’ı
Türkiye dün tarihi bir gün yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk başkanı olarak yemin edip göreve başladı...
TBMM Genel Kurulu, dün saat 16:30'da tarihi yemin için toplandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönemin yemin töreni için yola çıktı. Yol boyunca yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Meclis'e geçen Erdoğan, yeminini etti ve saat 16.43'ü gösterirken resmen göreve başladı. Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Anıtkabir'e gitti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , külliye
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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