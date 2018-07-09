Yeni kabinede Kimler Olacak? 2018 yeni kabine listesi, yeni bakanlar (Yeni kabine tam liste )

Yeni kabine isim listesi açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bakanların tam listesi kimler var? Yeni kabine hangi tarihte açıklanacak? Kimler yeni kabinede yer alacak? Yeni bakanlar kimler? Bakanlar kurulu belli oldu mu? 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'de yönetim sistemi de değişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber artık milletvekilleri bakan olamıyor. Bakan olanlarsa milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Peki yeni bakanlar kurulu ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yemin etmesiyle beraber resmen başlayacak olan yeni sistemin en çok merak edilen başlıklarından biri de bakanlar kurulu. Yeni bakanlar kurulunun nasıl olacağı, ne zaman duyurulacağı ve en önemlisi kimlerden oluşacağı oldukça merak ediliyor. Peki yeni bakanlar kurulunda hangi isimler olacak? Erdoğan partili olmayan isimlerin de bakan olabileceğini söylemişti. Yeni bakanlar kurulunda hangi isimler yer alıyor? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni sistemde yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısında yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı resmen duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni sistemin yeni bakanlar kurulu 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Yeni kabinenin açıklanma saati ise akşam 21.00'de olması bekleniyor.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK? KABİNE BAKANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yeni kabinenin ne zaman açıklanma tarihi kesin belli olurken, kabinede kimlerin olacağı sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Yeni sistemin getirdiği özelliklerden birisi olarak, milletvekilleri bakan seçilemezken, bakan olabilmek için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Yeni kabinede hangi bakanların olacağı konusunda halen belirsizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında yeni kabinedeki bakanların parti dışından da olabileceğini belirtmişti. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni sistemn kabine listesi oldukça merak ediliyor. Açıklanan Bakanlar Kurulu ile beraber yeni sistem de resmen yürürlüğe girecek.