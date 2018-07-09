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Suikastte çarpıcı ifade

Suikastte çarpıcı ifade
FETÖ'cü polis 'ın Rus Büyükelçiyi öldürdükten sonra hedef şaşırtmak için attığı Arapça sloganın izini süren savcılık, Ankara'da görevli cami imamı R.U.'ya ulaştı. İfadesi alınan R.U., Altıntaş'ın Arapça dersi almak istediğini açıkladı. R.U., "Önce kabul etmedim. Ancak ısrar edince derslere başladık. 3 hafta sonra gelmeyi bıraktılar" dedi. Altıntaş'ın El Nusra'ya ait attığı Arapça sloganı kendisinin öğretmediğini belirtti.


YÜKSEL TEMEL
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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