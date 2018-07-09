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İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli

İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi!

İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.

Ayrıntılar gelecek...

  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 16:02
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