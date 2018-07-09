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Dünyanın gözü Ankara'da

Son dakika haberi... 24 Haziran seçimlerinde en yakın rakibinin 11 milyon üzerinde oy alarak tarihi farkla yeniden seçilen , 'ye geldi. Erdoğan in kurucu başkanı olarak mecliste bugün yemin etti. Erdoğan meclise gelene kadar yol kenarında toplanan onlar vatandaş Erdoğan'ın makam aracının üzerine gül yaprakları attı.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk , Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi.

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE YEMİN ETTİ!
"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de edeceği yemin sonrası resmen başlayacak, kabinesi de 'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığına makam aracıyla hareket edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Ayrıca Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için Meclis'e geldi.

Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( TBMM) yemin edecek ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan sonrası daha güzel olacak" dedi.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 16:26
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