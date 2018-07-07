Mirası nasıl alırız?

Babam yıllarca Almanya'da çalıştı. Kısa süre önce vefat etti. Mirası alabilir miyiz?

Babanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin Türk Hukuku uygulanır. Noterden veya mahkemelerden mirasçılık belgesi alın. Bu belgeye "apostille şerhi" ekletin. Tüm evrakları yeminli tercüme bürosundan Almanca'ya çevirtip bankaya ulaştırın. Hesaptaki parayı alabilirsiniz. Gayrimenkullerde ise bulunduğu ülkenin hukuku, uygulanacaktır.



Sosyal medyada hakarete uğradım. Bu yayını kaldırtmak için ne yapmalıyım?

Yazıyı yazana veya internet sitesine başvurarak yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Kararı 24 saatte verilecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz.



Ev haczi kalktı mı? Devam ediyor mu?

Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Fakat "Para, kıymetli evrak, değerli taş, antika veya süs eşyası; borçlu veya aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez." Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL