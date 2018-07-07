Kabine partisiz olacak

Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Böylece bu arkadaşlarımız, olaylara karşı daha objektif olma imkanını yakalayacak.
Ehliyet ve liyakatı öne çıkarmak suretiyle yeni döneme girmiş olacağız. Bu hükümetin başında cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle AK Parti Genel Başkanı olacak.
Erdoğan, AK Parti'lilere seslendi: Seçim sonuçlarını çok iyi analiz etmeliyiz. Yanlışları süratle düzeltmeliyiz. Yerel seçimlere böyle gitmeliyiz. Millete yanlış yapan hiç kimsenin AK Parti'de yeri olamaz.
Ehliyet ve liyakatı öne çıkarmak suretiyle yeni döneme girmiş olacağız. Bu hükümetin başında cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle AK Parti Genel Başkanı olacak.
Erdoğan, AK Parti'lilere seslendi: Seçim sonuçlarını çok iyi analiz etmeliyiz. Yanlışları süratle düzeltmeliyiz. Yerel seçimlere böyle gitmeliyiz. Millete yanlış yapan hiç kimsenin AK Parti'de yeri olamaz.
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