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Kabine partisiz olacak

, 9 Temmuz Pazartesi günü Meclis'te yemin ettikten sonra bakanları ilan edeceğini söyledi. in ipuçlarını verdi...

Kabine partisiz olacak
Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Böylece bu arkadaşlarımız, olaylara karşı daha objektif olma imkanını yakalayacak.

​Ehliyet ve liyakatı öne çıkarmak suretiyle e girmiş olacağız. Bu hükümetin başında cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle Genel Başkanı olacak.

Erdoğan, AK Parti'lilere seslendi: Seçim sonuçlarını çok iyi analiz etmeliyiz. Yanlışları süratle düzeltmeliyiz. Yerel seçimlere böyle gitmeliyiz. Millete yanlış yapan hiç kimsenin AK Parti'de yeri olamaz.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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