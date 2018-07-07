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Cumhurbaşkanı seçim yasası için ikinci KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne uyum için hazırlanan KHK yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü birinci sayfasında yayınlanan KHK ile birçok kanunda 218 değişiklik yapıldı

Son dakika: İkinci KHK da yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne uyum için hazırlanan KHK yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü birinci sayfasında yayınlanan KHK ile bir çok kanunda 218 değişiklik yapıldı. İşte madde madde 700 nolu KHK...

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni sisteme uyum için işaret ettiği son KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Birçok kanunda 218 değişiklik yapan KHK'da önemli düzenlemelere yer verildi.

  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 19:21
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