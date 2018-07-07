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Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu Binnali Yıldırım daha sonra kürsüyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"23 Nisan 1923'ten beri Meclis'te görev alanları saygı ile yad ediyorum. Hizmet yarışında bu kez bayrağı sizler devraldınız. Karşımdaki manzarayı tecrübe ile yeniliğin mükemmel bir sentezi olarak görüyorum. Her birinizin çalışmasına, sadakatine ihtiyacımız var. Tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Rabbim mahçup etmesin."

"Yüzde 42,6'lık bir oy elde ettik. Meclis'te sayısı 600'e çıkan vekil sayısının yüzde 49'unu elde ettik. MHP ile birlikte yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran haricinde hep tek başımıza yeterli çoğunluğa sahip olarak yönetmiş bir partiyiz. Daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bizim milletimizin mesajlarına hayran olmamak elde değil. Seçim sonuçlarını buna göre okumak gerekiyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 52,56 oy oranı ile bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Meclis'te AK Parti'yi yine birinci parti yapmış ancak hedefinin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin yaptığı bu hassas ayarı dikkatle incelemek gerekir."

"Biz her zorluğun üstesinden milletimizle aştık. Bize kurulan tuzakları bu sayede aştık. Dördüncü dönemde yaşadığımız yol kazasını bu şekilde aştık. 15 Temmuz'u milletimizle başarısızlığa uğrattık. Yönetim sistemimizi değiştiren adımları milletimizle attık. 24 Haziran sonuçlarına bu şekilde ulaştık. Yapmamız gereken, yine milletin gösterdiği istikamette yürümektir. Kendisini AK Parti'nin üstünde görenlerle yürümek mümkün değildir. Onların artık gözleri görmez, kulakları hakikati duymaz olmuştur."

"Pazartesi günü yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Külliyemizde muhteşem bir başlangıç töreni gerçekleştireceğiz. Her ülkeden Türkiye dostu kardeşlerimiz törene katılacaklar. 22 ülkenin Cumhurbaşkanı katılacak. Milletimizin her kesimden temsilcileri de bu törene davet edilecek."

"Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihlas eden cumhurbaşkanı olarak da yayınlayacağız. Kabinemizi 21.00'da açıklayacağız. Türkiye'ye patinaj yaptıran eski sistemi geride bırakarak yeni sisteme başlayacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, heimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz.""26 milyon insan bize güven bağışladı. Bu önemli bir imtihandır. Bunu başarıyla vermemiz gerekiyor. Salı günü yurtdışı ziyaretimizi dost ve kardeş Azerbaycan ile, KKTC'ye gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel'de NATO zirvesinde ülkemizi temsil edeceğim. Milletimiz bizim nasıl çalıştığımızı 1994 yılında İBB'deki günlerden beri biliyor. Bize yorgun Cumhurbaşkanı yakıştırmalarını yapanların hali ortada. Bize bunu yakıştıranların bizim nasıl antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel yorgunluk içindeler. Biz hamdolsun böyle değiliz."