Son KHK İhraç listesi isim isim Resmi Gazete'de. 699 sayılı KHK 2018 ihraç listesi yayınlandı mı?

KHK İhraç listesi resmi gazete, son yeni khk ihraç listesi yayınlandı mı? Başbakan Binali Yıldırım, bu gece bir OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin (KHK) yayınlanacağını söyledi. KHK'nın içeriğinde ihraçların olacağını açıklayan Yıldırım, KHK ile ihraçların ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan olacağını kaydetti. KHK ile ilgili son dakika gelişmelerine buradan ulaşabileceksiniz.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KHK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, bu gece bir KHK yayınlanacağını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, bu gece bir OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin (KHK) yayınlanacağını söyledi. KHK'nın içeriğinde ihraçların olacağını açıklayan Yıldırım, KHK ile ihraçların ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan olacağını kaydetti. Son ve yeni KHK ihraç listesinin PDF dökümü resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.