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YSK tarafından önceki gün kesin sonuçları açıklanan seçimlerin ülkemiz milletimiz ve partimiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığında yurt içinde 25 milyon 436 bin 238 vatandaşımızın yurt dışında 807 bin 974 ve gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere, toplam 256 milyon 303 bin 823 oy aldık.



MİLLETİMİZİN GÜVENİNE LAYIK OLABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ

Böylece yüzde 52,59 yani 52,6 bir oy oranıyla milletimizin teveccühüne mazhar olduk. Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 607 vatandaşımızın her birine şahsım, milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsımızı bu göreve layık gören her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin güvenine layık olabilmek için elimizden geleni bundan sonra da yapacağız.



SEÇİMDEN AÇIK ARA BİRİNCİ ÇIKTIK

Milletvekili seçiminde ise, toplam 21 milyon 338 bin 693 oy alarak yüzde 42,56'lık bir oran elde ettik. MHP ile kurduğumuz cumhur ittifakı olarak da yüzde 53,66'lık bir oy oranıyla ki yüzde 54 demektir bu. Seçimden açık ara birinci olarak çıktık.



TÜM ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Bu sonuçlara göre AK Parti olarak 295 milletvekili, cumhur ittifakı olarak ise 344 milletvekili ile seçimi tamamladık. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 24 Haziran seçimleri sürecinde canla başla çalışan 81 ildeki adaylarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, sandıklara sahip çıkan müşahitlerimize, partimize gönül vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.



BU SEÇİMLER YENİ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN DE MİLADI

Bu seçimler aynı zamanda yeni yönetim sistemine geçişin de miladıdır. Türkiye bugüne takdir edersiniz ki bir anda gelmemiştir. 2007 yılında AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için, yasalar, meclis teamülleri ve hepsinden önemlisi adalet ve hakkaniyet ayaklar altına alınmıştır. Olmayan kurallar, 11'inci cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüze çıkartılmıştır.



BU MİLLET BUNUN HESABINI SORACAKTIR

Bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıkları kuracağız ve aynı akşam kabineyi açıklayacağız.



CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler Meclis'te olacak. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır.



Erdoğan 2019 Mart'ına kadar bu belediyeciliği adını "Gönül belediyeciliği seferberliği" koyuyorum