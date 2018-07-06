Çekti gitti!

CHP'deki koltuk kavgası, ilk kurbanını aldı. Seçim kampanyası boyunca Muharrem İnce'nin yanında görev yapan partinin fotoğrafçısı Ziya Köseoğlu işten atıldı.
Talimatı Kılıçdaroğlu'nun verdiği anlaşıldı. Sebebi açıklanmadı. Tazminat alamayan Köseoğlu çekip gitmek zorunda kaldı.
2 yıl önce emekliliğe hak kazanan Ziya Köseoğlu, işverenin talebi üzerine görevine devam ediyordu. Şimdi neden kovulduğunu merak ediyor.
DEMOKRAT, özgürlükçü, centilmen... Ay daha fazla yazamayacağım gülme krizi geldi :)
DiKTATÖR mü demiştiniz..!
ADAMIN emekliliği geçmiş, ömür boyu mu yapacaktı bu işi?
ERDOĞAN bu tip insanları kazandığı için her seçimde seni çatır çatır ezdi!..
SUÇU neymiş garibin, İnce'yi çok mu parlattı acaba?
Talimatı Kılıçdaroğlu'nun verdiği anlaşıldı. Sebebi açıklanmadı. Tazminat alamayan Köseoğlu çekip gitmek zorunda kaldı.
2 yıl önce emekliliğe hak kazanan Ziya Köseoğlu, işverenin talebi üzerine görevine devam ediyordu. Şimdi neden kovulduğunu merak ediyor.
TWITTER'DAN YORUM YAĞDI:HELAL olsun valla, kutlarım. Pokemonlar gibisiniz!
DEMOKRAT, özgürlükçü, centilmen... Ay daha fazla yazamayacağım gülme krizi geldi :)
DiKTATÖR mü demiştiniz..!
ADAMIN emekliliği geçmiş, ömür boyu mu yapacaktı bu işi?
ERDOĞAN bu tip insanları kazandığı için her seçimde seni çatır çatır ezdi!..
SUÇU neymiş garibin, İnce'yi çok mu parlattı acaba?
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