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Çekti gitti!

“çek git” çağrılarını yanlış anladı! Kendisi koltuğu bırakmadı ama 25 yıldır ’nin fotoğraflarını çeken emektar işçiyi yolladı

Çekti gitti!
'deki koltuk kavgası, ilk kurbanını aldı. kampanyası boyunca 'nin yanında görev yapan partinin fotoğrafçısı işten atıldı.

Talimatı 'nun verdiği anlaşıldı. Sebebi açıklanmadı. Tazminat alamayan Köseoğlu çekip gitmek zorunda kaldı.



2 yıl önce emekliliğe hak kazanan Ziya Köseoğlu, işverenin talebi üzerine görevine devam ediyordu. Şimdi neden kovulduğunu merak ediyor.

TWITTER'DAN YORUM YAĞDI:

HELAL olsun valla, kutlarım. Pokemonlar gibisiniz!
DEMOKRAT, özgürlükçü, centilmen... Ay daha fazla yazamayacağım gülme krizi geldi :)
DiKTATÖR mü demiştiniz..!
ADAMIN emekliliği geçmiş, ömür boyu mu yapacaktı bu işi?
ERDOĞAN bu tip insanları kazandığı için her seçimde seni çatır çatır ezdi!..
SUÇU neymiş garibin, İnce'yi çok mu parlattı acaba?

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