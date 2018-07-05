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Bakan Canikli: 4 korvet ihalesini aldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı , "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi olarak biz aldık" dedi.

Türk savunma sanayisinde rekor ihracat!

Milli Savunma Bakanı , "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi olarak biz aldık" dedi. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün."

"BİR SEFERDE EN YÜKSEK RAKAMLI İHRACAT"
Canikli ihale hakkında, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı bu." diye konuştu.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 11:46
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