Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün."

"BİR SEFERDE EN YÜKSEK RAKAMLI İHRACAT"

Canikli ihale hakkında, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." diye konuştu.