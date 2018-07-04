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  1. Destici'den dikkat çeken 'kabine' açıklaması

Başkanı Güven, Erdoğan'ın mazbatasını teslim ediyor

() Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın mazbatasını TBMM Başkanı 'a teslim etmek üzere Meclise gitti.

Erdoğanın mazbatası teslim ediliyor
Başkanı , 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanı yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı. Ayrıca Mecliste AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek.
Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından YSK Başkanı Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını saat 18.30'da TBMM Başkanı 'a taktim etmek üzere YSK'dan ayrıldı.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:33
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