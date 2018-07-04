Hem evi terk etti hem beni suçluyor

EŞİM, bir bahane söylemeden evi terk etti. Geçtiğimiz ay ben yeni bir ilişkiye başladım. Şimdi benim onu aldattığımı öne sürerek mahkemede yüksek miktarda tazminat istedi. Ancak ben evliliğimi bitirmek istemiyorum.
BOŞANMALARDA buna benzer durumlar çok yaşanıyor. Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir. Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır.
Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır. Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir.
Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir.
Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.
ADIMIZA ŞİRKET KURMUŞLAR
Geçtiğimiz hafta kötü bir haber aldık. Benim ve eşimin adına şirket kurmuşlar. İmzalar incelendiğinde bizimle ilgisinin olmadığının anlaşılacağına eminim. Ne yapmalıyız?
DERHAL en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
KOMŞUM KEDİMİZİ ZEHİRLEDİ
Çok sevdiğim ama sonra başka sorunlar nedeniyle konuşmadığımız bir komşum var. Kedimiz zehirlendi. Bunu raporlarla tespit ettik.
Komşumdan şüpheleniyorum. Ne önerirsiniz?
ŞU anda yürürlükte olan düzenlemeye göre komşunuzun eylemi Türk Ceza Kanunu 151/2'ye göre mala zarar verme suçunu oluşturmakta ve suçun işlenmesi halinde dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası öngörülmektedir.
Komşunuz hakkında şikayetçi olmadan önce köpeğinizin komşunuz tarafından zehirlendiğini belgeleyen deliller toplamanızı tavsiye ederim. Sahipli hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, yeri gelmişken sahipsiz hayvanların öldürülmesi veya onlara işkence edilmesi hususundaki mevcut düzenlemeden ve meclis gündeminde olan tasarıdan da söz etmek isterim.
Mevcut düzenlemede sahipsiz hayvanları öldürmenin, işkence etmenin cezası idari para cezasından ibarettir. Son dönemde yaşanan olaylardan sonra mutlaka ciddi cezalar hükme bağlanacak.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
BOŞANMALARDA buna benzer durumlar çok yaşanıyor. Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir. Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır.
Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır. Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir.
Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir.
Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.
ADIMIZA ŞİRKET KURMUŞLAR
Geçtiğimiz hafta kötü bir haber aldık. Benim ve eşimin adına şirket kurmuşlar. İmzalar incelendiğinde bizimle ilgisinin olmadığının anlaşılacağına eminim. Ne yapmalıyız?
DERHAL en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
KOMŞUM KEDİMİZİ ZEHİRLEDİ
Çok sevdiğim ama sonra başka sorunlar nedeniyle konuşmadığımız bir komşum var. Kedimiz zehirlendi. Bunu raporlarla tespit ettik.
Komşumdan şüpheleniyorum. Ne önerirsiniz?
ŞU anda yürürlükte olan düzenlemeye göre komşunuzun eylemi Türk Ceza Kanunu 151/2'ye göre mala zarar verme suçunu oluşturmakta ve suçun işlenmesi halinde dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası öngörülmektedir.
Komşunuz hakkında şikayetçi olmadan önce köpeğinizin komşunuz tarafından zehirlendiğini belgeleyen deliller toplamanızı tavsiye ederim. Sahipli hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde olmakla birlikte, yeri gelmişken sahipsiz hayvanların öldürülmesi veya onlara işkence edilmesi hususundaki mevcut düzenlemeden ve meclis gündeminde olan tasarıdan da söz etmek isterim.
Mevcut düzenlemede sahipsiz hayvanları öldürmenin, işkence etmenin cezası idari para cezasından ibarettir. Son dönemde yaşanan olaylardan sonra mutlaka ciddi cezalar hükme bağlanacak.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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