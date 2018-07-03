Son dakika: Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.
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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.
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