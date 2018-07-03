Ich liebe İzmir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında sayısız karalama kampanyasına imza atan Almanya, 24 Haziran'da da aradığını bulamayınca farklı bir yöntem denemeye başladı. Daha önce Türk vatandaşlarına hakaretler eden ve Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan Alman basını, bu kez hükümet muhaliflerini övmeye başladı. Almanya'da yayın yapan Sonntagszeitung gazetesinin yazarı Michael Martens, İzmir'e gidip gördüklerini köşesine taşıdı.
RİZE ÖRNEĞİ VERDİLER
İzmir'in "Kadınlar Şehri" olduğunu ifade eden Alman yazar, şehrin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler için iyi bir yer olduğunu belirtti. Bikinilerin giyildiğini, sert içkilerin içildiğini gördüğünü anlatan Mertens, bunun gelişmişliği gösterdiğini ifade etti. İzmir'de Erdoğan karşıtlarının yüzde 78'lere kadar çıktığını gördüğünü belirten Alman yazar, Rize'de ise Erdoğan'a desteğin yüzde 78'lere çıktığının altını çizdi. Bu arada Türkiye'yle ilgili geniş analizlerin yapıldığı Alman medyasında, hükümet krizi bu kadar yer bulmadı.
Almanlar Türkiye propagandasını İzmir üzerinden yürütmeye başladı.
RİZE ÖRNEĞİ VERDİLER
İzmir'in "Kadınlar Şehri" olduğunu ifade eden Alman yazar, şehrin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler için iyi bir yer olduğunu belirtti. Bikinilerin giyildiğini, sert içkilerin içildiğini gördüğünü anlatan Mertens, bunun gelişmişliği gösterdiğini ifade etti. İzmir'de Erdoğan karşıtlarının yüzde 78'lere kadar çıktığını gördüğünü belirten Alman yazar, Rize'de ise Erdoğan'a desteğin yüzde 78'lere çıktığının altını çizdi. Bu arada Türkiye'yle ilgili geniş analizlerin yapıldığı Alman medyasında, hükümet krizi bu kadar yer bulmadı.
Almanlar Türkiye propagandasını İzmir üzerinden yürütmeye başladı.
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