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Ich liebe

Alman basını Türk vatandaşlarına hakaret ederek bir yere varamayacağını anladı. ’e gitti. “Burada Erdoğan karşıtlığı yüzde 78. En yaşanacak yer burası” dedi

Ich liebe İzmir
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hakkında sayısız karalama kampanyasına imza atan , 24 Haziran'da da aradığını bulamayınca farklı bir yöntem denemeye başladı. Daha önce Türk vatandaşlarına hakaretler eden ve Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan Alman basını, bu kez hükümet muhaliflerini övmeye başladı. Almanya'da yayın yapan Sonntagszeitung gazetesinin yazarı Michael Martens, İzmir'e gidip gördüklerini köşesine taşıdı.



RİZE ÖRNEĞİ VERDİLER
'in "Kadınlar Şehri" olduğunu ifade eden , şehrin 'ı sevmeyenler için iyi bir yer olduğunu belirtti. Bikinilerin giyildiğini, sert içkilerin içildiğini gördüğünü anlatan Mertens, bunun gelişmişliği gösterdiğini ifade etti. İzmir'de Erdoğan karşıtlarının yüzde 78'lere kadar çıktığını gördüğünü belirten Alman yazar, Rize'de ise Erdoğan'a desteğin yüzde 78'lere çıktığının altını çizdi. Bu arada Türkiye'yle ilgili geniş analizlerin yapıldığı Alman medyasında, hükümet krizi bu kadar yer bulmadı.



Almanlar Türkiye propagandasını İzmir üzerinden yürütmeye başladı.
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