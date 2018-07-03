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Erken açıklaması

Erken seçim açıklaması
AK PARTİ Grup Başkanvekili , gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkanı'nın 3'üncü turda seçileceğini söyleyen Elitaş, 'in 18 Temmuz'da kaldırılabileceğini kaydetti. Yerel lerin erkene alınacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Elitaş, "Gündemimizde yerel seçimlerin öne alınması söz konusu değil. MHP de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar" dedi.
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