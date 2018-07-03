AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı'nın 3'üncü turda seçileceğini söyleyen Elitaş, OHAL'in 18 Temmuz'da kaldırılabileceğini kaydetti. Yerel seçimlerin erkene alınacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Elitaş, "Gündemimizde yerel seçimlerin öne alınması söz konusu değil. MHP de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar" dedi.
Erken seçim açıklaması
Etiketler: Mustafa Elitaş , TBMM , OHAL , seçim , AK Parti
- 03 Temmuz 2018, Salı
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