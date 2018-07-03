Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, 5-7 milyon yıl öncesi zaman diliminde yaşayan bir dinazora ait olduğu belirtilen çene parçası ve dişleri de ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı: 5- 7 milyon yıl öncesi zaman diliminde çene kemiği (dinazor) fosili, 2 adet İslami dönem Bronz tartı ağırlık, 1 adet kırık şekilde Athena sembolü bronz medusa tasviri, altın sikke ve 37 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi.
Avcılar’da dinozor sürprizi
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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