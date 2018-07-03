Yol Durumu
  1. Erdoğan’ın başkanlığına Müslüman dünya da çok sevindi
  2. Merkel yolcu

Avcılar’da dinozor sürprizi

Avcılar’da dinozor sürprizi
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, 5-7 milyon yıl öncesi zaman diliminde yaşayan bir a ait olduğu belirtilen çene parçası ve dişleri de ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı: 5- 7 milyon yıl öncesi zaman diliminde çene kemiği (dinazor) fosili, 2 adet İslami dönem Bronz tartı ağırlık, 1 adet kırık şekilde Athena sembolü bronz medusa tasviri, altın sikke ve 37 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ele geçirildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar