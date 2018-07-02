Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Son dakika: FETÖ'nün altın çocuğunun ölüm sebebi ortaya çıktı!
FETÖ'nün altın çocuğu olarak tanınan ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisindeki ilk bulgular belli oldu. ilk bulgulara göre FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven'in ölüm sebebi kalp krizi…
Etiketler: FETÖ , Zeki Güven , PDY , Ankara
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