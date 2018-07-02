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Son dakika: 'nün altın çocuğunun ölüm sebebi ortaya çıktı!

'nün altın çocuğu olarak tanınan ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan eski İstihbarat Şube Müdürü 'in otopsisindeki ilk bulgular belli oldu. ilk bulgulara göre FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven'in ölüm sebebi kalp krizi…

Ölüm sebebi belli oldu!
Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden / tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü 'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 18:48
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