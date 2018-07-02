Hayrini görme!

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan tekstilci Hayri Uğur (57) ile eczacı Hepşen Uğur (51) 29 yıl önce masal gibi bir düğünle nikah kıydı. Çiftin aşkı, bir çocukla taçlandı. İkili evlilikten 8 yıl sonra bir tekstil şirketi açtı. Bu şirket zamanla 200 milyon liralık değere ulaştı. Ancak iddialara göre Hayri Uğur, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "Etrafımdaki herkes FETÖ'cü. Beni de öyle biliyorlar" söylentisini çıkardı. Sonra da eşi Hepşen Uğur'a, "Beni tutuklarlarsa mallarımıza el konulur. Seninle göstermelik boşanalım" şeklinde açıklama yaptı. Çift ayrıldı. Hepşen Uğur, çocuğuyla birlikte soluğu ABD'de aldı. İddiaya göre Hayri Uğur da peşinden gideceğini açıkladı. Ancak Hayri Uğur, Türkiye'de Z.Y. ile nikah kıydı.
SAHTEKARLIKLA SUÇLADI
Hepşen Uğur, İstanbul'a dönüp soluğu adliyede aldı. Eski eşi hakkında dolandırıcılık da dahil 5 suçtan dava açtı. Ancak Hayri Uğur bu hamle üzerine düğmeye bastı. 29 yıllık eşi Hepşen Uğur'dan anlaşmalı boşanan işadamı Hayri Uğur, eşinin soyadını kullanmaması için dava açtı. Hayri Uğur'un avukatı, şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim, boşanma sırasında davalı Hepşen Uğur'a soyadını kullanmasına izin verdi. Ancak hiç kimse kendisini sahtekarlık yaparak boşanmaya ikna etmekle itham eden eski kocasının soyadını kullanmaya devam etmek istemez. Davalı 'Uğur' soyadını kullanmasın..."
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
HEPŞEN Uğur'un daha önce savcılığa dolandırıcılık suçlamasıyla yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Savcılığın takipsizlik kararında tarafların boşanma kararının kesinleştiği, boşanmanın ardından Hepşen Uğur'un boşanmanın iptali talepli iade-i muhakeme davası açtığı anlatıldı.
ALİ OKTAY
SAHTEKARLIKLA SUÇLADI
Hepşen Uğur, İstanbul'a dönüp soluğu adliyede aldı. Eski eşi hakkında dolandırıcılık da dahil 5 suçtan dava açtı. Ancak Hayri Uğur bu hamle üzerine düğmeye bastı. 29 yıllık eşi Hepşen Uğur'dan anlaşmalı boşanan işadamı Hayri Uğur, eşinin soyadını kullanmaması için dava açtı. Hayri Uğur'un avukatı, şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim, boşanma sırasında davalı Hepşen Uğur'a soyadını kullanmasına izin verdi. Ancak hiç kimse kendisini sahtekarlık yaparak boşanmaya ikna etmekle itham eden eski kocasının soyadını kullanmaya devam etmek istemez. Davalı 'Uğur' soyadını kullanmasın..."
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
HEPŞEN Uğur'un daha önce savcılığa dolandırıcılık suçlamasıyla yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Savcılığın takipsizlik kararında tarafların boşanma kararının kesinleştiği, boşanmanın ardından Hepşen Uğur'un boşanmanın iptali talepli iade-i muhakeme davası açtığı anlatıldı.
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.