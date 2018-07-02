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Hayrini görme!

Tekstilci ’un karısından ayrılmak için yalanını ortaya attığı iddia edildi. Evliliği biter bitmez genç aşkıyla nikah kıydığı belirtildi. Mağdur eş ise eski kocası hakkında 5 ayrı suçtan dava açıp harekete geçti. Ancak ünlü işadamı “Beni FETÖ’cülükle suçladı. Şerefimle oynadı. Soyadımı kullanmasın” deyip mahkemeye gitti...

Hayrini görme!
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan tekstilci Hayri Uğur (57) ile eczacı Hepşen Uğur (51) 29 yıl önce masal gibi bir düğünle nikah kıydı. Çiftin aşkı, bir çocukla taçlandı. İkili evlilikten 8 yıl sonra bir tekstil şirketi açtı. Bu şirket zamanla 200 milyon liralık değere ulaştı. Ancak iddialara göre , 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "Etrafımdaki herkes FETÖ'cü. Beni de öyle biliyorlar" söylentisini çıkardı. Sonra da eşi 'a, "Beni tutuklarlarsa mallarımıza el konulur. Seninle göstermelik boşanalım" şeklinde açıklama yaptı. Çift ayrıldı. Hepşen Uğur, çocuğuyla birlikte soluğu ABD'de aldı. İddiaya göre Hayri Uğur da peşinden gideceğini açıkladı. Ancak Hayri Uğur, Türkiye'de Z.Y. ile nikah kıydı.



SAHTEKARLIKLA SUÇLADI
Hepşen Uğur, 'a dönüp soluğu adliyede aldı. Eski eşi hakkında dolandırıcılık da dahil 5 suçtan dava açtı. Ancak Hayri Uğur bu hamle üzerine düğmeye bastı. 29 yıllık eşi Hepşen Uğur'dan anlaşmalı boşanan işadamı Hayri Uğur, eşinin soyadını kullanmaması için dava açtı. Hayri Uğur'un avukatı, şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim, boşanma sırasında davalı Hepşen Uğur'a soyadını kullanmasına izin verdi. Ancak hiç kimse kendisini sahtekarlık yaparak boşanmaya ikna etmekle itham eden eski kocasının soyadını kullanmaya devam etmek istemez. Davalı 'Uğur' soyadını kullanmasın..."

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
HEPŞEN Uğur'un daha önce savcılığa dolandırıcılık suçlamasıyla yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Savcılığın takipsizlik kararında tarafların boşanma kararının kesinleştiği, boşanmanın ardından Hepşen Uğur'un boşanmanın iptali talepli iade-i muhakeme davası açtığı anlatıldı.


ALİ OKTAY​
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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