Eylül cezası

Eylül'den gelen acı haber, hepimizin yüreğini parçaladı. Korkunç olay, Ankara Polatlı'daki Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da yaşandı. Yağlıkara çiftinin 8 yaşındaki kızı Eylül, oyun oynamak için evden çıktı. Çocuktan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Koçyiğit'in otomobilinde bulunan kan ve saç telinin, Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu saptandı. Köyde yaşayan bir çoban, jandarmayı arayarak, tutuklanan Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolunda arabasıyla gördüğünü anlattı. Bunun üzerine ekipler, bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Elektrik direğinin dibi kazılınca Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise Koçyiğit'in diktiği anlaşıldı. Eylül'ün işkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü şüphesi ağırlık kazandı. 8 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Koçyiğit, tüm soruları yanıtsız bıraktı. Koçyiğit'in, yeniden sorgulanacağı açıklandı. Koçyiğit'in annesi, eşi ve bir komşusu da gözaltına alındı. Ekiplerin, Koçyiğit'in cep telefonuna ait HTS kayıtlarını inceleyerek, ona yardım edebilecek kişileri tespit etmeye çalıştığı vurgulandı. Öte yandan Eylül'ün ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, tecavüzcülerin cezalandırılması için kimyasal hadımı gündeme aldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili "Vahşice bir cinayet. Hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" açıklamasını yaptı.
Tutuklanan Koçyiğit'in eşi de gözaltına alındı.
8 yaşındaki Eylül'ün ölümü hepimizi kahretti. Ünlüler, sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi...
Ece Erken: Ah yavrum benim. Allah sana bunu yapanın canını yaka yaka alsın.
Niran Ünsal: Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada cehennemi yaşatsın.
Alişan: Bu yaratıklara lütfen artık idam çıksın.
Çağla Şıkel: Toprak utandı, su utandı bahar kokulu çocukları yıkayıp gömmekten. Siz utanmadınız katledip öldürmekten.
Ebru Gündeş: Yeter artık. Çocuk istismarına hayır! Işın Karaca: İdam buna ödül olur! Yaşattığını yaşamadan geberme emi.
Doğa Rutkay: Eylül hep 8 yaşında kalacak... Çok ama çok üzgünüm.
Tutuklanan Koçyiğit'in eşi de gözaltına alındı.
8 yaşındaki Eylül'ün ölümü hepimizi kahretti. Ünlüler, sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi...
Ece Erken: Ah yavrum benim. Allah sana bunu yapanın canını yaka yaka alsın.
Niran Ünsal: Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada cehennemi yaşatsın.
Alişan: Bu yaratıklara lütfen artık idam çıksın.
Çağla Şıkel: Toprak utandı, su utandı bahar kokulu çocukları yıkayıp gömmekten. Siz utanmadınız katledip öldürmekten.
Ebru Gündeş: Yeter artık. Çocuk istismarına hayır! Işın Karaca: İdam buna ödül olur! Yaşattığını yaşamadan geberme emi.
Doğa Rutkay: Eylül hep 8 yaşında kalacak... Çok ama çok üzgünüm.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.