Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu ve İnce bu akşam görüşecek
  2. Borsa İstanbul'u işgal davasında karar

Erdoğan Bayrakdar Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

HSKda flaş atama!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

Alınan bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.

Etiketler: ,
  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 16:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar