Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir süre önce PKK'lı teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi'nin ailesiyle telefonla görüşerek, aileye başsağlığı diledi. Erdoğan, "Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK tarafından katledilen Bengi'nin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir süre önce PKK'lı teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi'nin ailesiyle telefonla görüşerek, aileye başsağlığı diledi. Erdoğan, "Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.
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