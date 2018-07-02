'Babala'ya cevap gelmeyince

Ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur "BaBaLa TV" adlı kanalıyla ünlendi. Videolarını milyonlarca kişi izledi. Farklı konularda videolar çekti. Son olarak ise seçimden önce cumhurbaşkanı adayları, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ile Başbakan Binali Yıldırım'ı kanalına davet etti. Konuklarına gündeme dair sorular yöneltti. Ancak izleyiciler Muharrem İnce'yi neden konuk almadığını merak etti. Uğur ise merak edilen bu soruyu yanıtlamak için kamera karşısına geçti. Şunları söyledi:
İÇ HESAPLAŞMA
"Biz isteğimizi ulaştırdık. CHP'li bir vekil beni aradı ve 'Geliyoruz' dedi. Fakat kimse gelmedi. Sonra İnce'nin yakını mesaj attı. 'Bizi programa çağırmışsınız' dedi. Ben de 'Bu iş size ulaşmadı mı?' dedim. 'Biz 2. tura gelelim' dediler. 'Her zaman gelebilirsiniz' dedim." Bu durum CHP içindeki iç hesaplaşmaları bir kez daha gözler önüne serdi...
Oğuzhan Uğur, parti yetkililerine 'Neredeyseniz oraya gelirim' dedi. Ancak CHP, bu çağrıya da yanıt vermedi.
İÇ HESAPLAŞMA
"Biz isteğimizi ulaştırdık. CHP'li bir vekil beni aradı ve 'Geliyoruz' dedi. Fakat kimse gelmedi. Sonra İnce'nin yakını mesaj attı. 'Bizi programa çağırmışsınız' dedi. Ben de 'Bu iş size ulaşmadı mı?' dedim. 'Biz 2. tura gelelim' dediler. 'Her zaman gelebilirsiniz' dedim." Bu durum CHP içindeki iç hesaplaşmaları bir kez daha gözler önüne serdi...
Oğuzhan Uğur, parti yetkililerine 'Neredeyseniz oraya gelirim' dedi. Ancak CHP, bu çağrıya da yanıt vermedi.
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