Ayağınıza sağlık

KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan Emine-Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Yolda da "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Erdoğan'a vermek için yalın ayak yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" dedi.
'ÖNCE İNANAMADIM'
Çift, oylarını kullandıktan sonra da yine yalın ayak bir şekilde evlerine gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ikilinin basında yer alan görüntülerini izledi. Çok etkilendiği çifti arayarak, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Gelen telefonla şaşkına dönen ikili ise daveti kabul etti. Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Mahmut Yılmaz, şunları söyledi: "Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti, inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımız'ın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da eşimle birlikte yalın ayak Ankara'ya kadar yürürüz." Emine Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse yalın ayak yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne-oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi...
'ÖNCE İNANAMADIM'
Çift, oylarını kullandıktan sonra da yine yalın ayak bir şekilde evlerine gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ikilinin basında yer alan görüntülerini izledi. Çok etkilendiği çifti arayarak, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Gelen telefonla şaşkına dönen ikili ise daveti kabul etti. Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Mahmut Yılmaz, şunları söyledi: "Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti, inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımız'ın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da eşimle birlikte yalın ayak Ankara'ya kadar yürürüz." Emine Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse yalın ayak yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne-oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi...
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