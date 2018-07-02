Adli sicil kaydımı sildirebilir miyim?

Benim durumum biraz zor gibi ama sorgulamak istedim. Geçmişte bir sıkıntılı olay yaşadım. Adli sicil kaydımda da bu görünüyor. İşe girmek istiyorum ama bu engel olacak. Adli sicil kaydımdaki bu durumu sildirebilir miyim? Çünkü evlendim, çocuklarım oldu ve iyi bir iş şansı yakaladım.

Bu konuda kanunlar çok açık.

CEZANIN veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

CEZA mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

CEZA zaman aşımının dolması,

GENEL af halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce silinerek, arşiv kaydına alınır. Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4. maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir. Sildirmek istediğiniz kayıt bu madde kapsamında ise bir dilekçe ile Adalet Bakanlığı Arşiv ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.



ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÇABUK BİTER

Kimse ayrılmak için evlenmez. Maalesef evliliğimizde son çare ayrılık. Çünkü 2 çocuğumuz var ve onların yanında tartışmalarımız şiddetlenmeye başladı. Ayrılırken bir tarafın yıkımına da neden olmak istemem. Eşimden en hızlı şekilde nasıl boşanırım?

Öncelikli olarak boşanmanın en kısa süreni, eşinizle tüm şartlarda anlaşmış olmanız sonucu imzalayacağınız bir protokolle açılacak olan anlaşmalı boşanma davasıdır.

Bunun için her ikiniz de boşanmak istemeli, velayet, nafaka, tazminat, eşyalar, ortak mal varlığı varsa bunların paylaşımı konusunda anlaşmış olmalısınız. Herhangi birinde anlaşamamanız, anlaşmalı boşanmayı imkansız kılar.

Çekişmeli boşanma davası ise daha uzun ve zorlu bir süreçtir. Velayet konusunda gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, gerek Yargıtay'ın içtihatlarıyla oluşturduğu görüş, gerekse yasal düzenlemeler gereği müşterek çocukların velayetleri hususunda karar tesis edilirken çocukların içinde bulundukları düzen, okul ve sosyal çevre, psikolojik yönden en az düzeyde etkilenecekleri şekilde üstün yararları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yaşı küçük olan çocukların velayeti, anne bakım ve ilgisine muhtaç oldukları için anneye verilir. Ama idrak kabiliyetine sahip yaşta olan çocuklar bakımından mahkeme pedagoglar vasıtasıyla çocuğun üstün yararını tespit ederken mutlaka ve mutlaka çocuğun da görüşünü almalıdır.

Sizin müşterek çocuğa sağlayacağınız olanaklar, ilgi ve alaka yanında, çocuğunuzun ifade ettiği görüş mahkemenin velayet kararında oldukça önemli olacaktır.



​İNŞAAT ŞİRKETLERİNE DİKKAT

23 yıldır gurbetteyim. Artık yavaş yavaş vatanıma dönmek istiyorum. İstanbul'da bir projeyi internetten beğenip almak istedim. Peşinatı yatırdım. 176 bin liralık da kredi çektim. Şirkete el konulduğunu öğrendik. Projenin sanal fotoğraflarına bakarak ev almanın hata olduğunu anladık ama iş işten geçti. Ne yapabiliriz?

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik'le maketten konut alan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bir inşaat şirketinin ön ödemeli konut satışı yapabilmesi için yapı ruhsatı alması zorunludur. Mutlaka bu ruhsatı görün. Ayrıca inşaatın yapılacağı arsayı mutlaka görün ve ilgili tapu müdürlüğünden üzerinde herhangi bir hak mahrumiyeti olup olmadığını teyit edin. Ön ödemeli konut satışı resmi şekil şartına tabidir.

Konutu ya kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak bir yazılı sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesiyle alın ve bu sözleşmeyi tapuya şerh ettirin. İnşaat şirketinde yapılan alelade sözleşmeler geçersizdir.

Ayrıca satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi 30 ve üzerinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya banka teminat mektubu hak ediş sistemi veya bağlı kredi ile teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur. Satıcının bu teminat ve şartlardan en az birini sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL