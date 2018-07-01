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Son dakika: 'te tramvay raydan çıktı

'te tramvay raydan çıktı, da ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu.

Sultanahmette korkutan kaza!
'te tramvay raydan çıktı, da ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu.


Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 18:44
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