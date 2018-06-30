Yattan Cuma’ya

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sandıktan çıkamadı. Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisiyle karşılaştı. O da seçim stresini atmak için soluğu Marmaris'te aldı. Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce ile birlikte 'Arif Kaptan A' isimli gulet tekne ile cennet koyları gezmeye çıktı. Selimiye Mahallesi'nde tekneden botla ayrılıp, Cuma namazını buradaki camide kıldı. İnce, namaz çıkışındaki kutuya 100 lira atarak bağışta bulundu. Vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Muharrem İnce, birlikte özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Bir süre Selimiye İskelesi'nde dolaşan İnce, daha sonra bir kafeteryada bir süre oturup, dinlendi. Mahallede vatandaşlar ile sohbet de eden İnce, ardından açıkta kendisini bekleyen tekneye geçip, tatiline kaldığı yerden devam etti. İnce ve ailesinin 1 Temmuz Pazar gününe kadar Marmaris'in koylarında tatil yapacağı öğrenildi.
Muharrem İnce, Cuma namazını Selimiye Mahallesi'ndeki camide kıldı.
Muharrem İnce, Cuma namazını Selimiye Mahallesi'ndeki camide kıldı.
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