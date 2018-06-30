Terörü yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma namazı için Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde yeni yapılan camiye gitti. Namazın ardından başlayan açılış töreninde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimiz tüm Müslümanlar'a, öncelikle siz sevgili Mehmetçiklerimize, gerek komuta kademesi gerekse erat, erbaş hepinize hayırlı, mübarek olsun" sözleriyle kurdeleyi kesti ve camiyi ibadete açtı. Erdoğan konuşmasında ise şunları söyledi: "Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz." "Mabetlerin, bu noktada işin manevi boyutunun güçlendiği yer" olduğunu belirten Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür" dizelerini hatırlattı. Açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Soylu, "Bir gün Bahçelievler'de ikindi vaktinde camiye girdim. Bir kişi müezzin mahfilindeydi. Çok güzel yapılmıştı. İçine girdim, 'Ne güzel yapılmış, bu camiyi kim yaptı?' dedim. Bir cümle söyledi, hiç unutmadım, 'Allah yaptı' dedi. Onun için Allah böyle nice eserlere kavuşmayı nasip eder ve inşallah nicelerinin de zatı
25 Ağustos 2017'de temeli atılarak yapım çalışmalarına başlanan camide, Selçuklu mimarisinden esinlenildi. Dış cephesi ise doğal travertenden imal edildi.
2 bin 190 metrekare alana inşa edilen cami, 4 bin 300 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan sağlayacak.
25 Ağustos 2017'de temeli atılarak yapım çalışmalarına başlanan camide, Selçuklu mimarisinden esinlenildi. Dış cephesi ise doğal travertenden imal edildi.
2 bin 190 metrekare alana inşa edilen cami, 4 bin 300 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan sağlayacak.
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