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  1. CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan aşağılık tweet!

Son dakika: FETÖ elebaşının iadesi için bir hamle daha

Adalet Bakanlığı, elde edilen yeni delilleri ABD'ye gönderdi. Son dakika haberine göre, telefon kayıtları ve tespit edilen görüşmeler, ilave deliller olarak FETÖ Elebaşı Gülen'in iadesi için yeni bir adım olarak ABD'ye ulaştırıldı.

FETÖ elebaşının iadesinde flaş gelişme!
AYRINTILAR GELİYOR..
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 00:47
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